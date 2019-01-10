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Şişli'de tır sokakta sıkıştı

Sokağa girmek için manevra yapan sürücü önce yoldan çıktı, ardından dubalara çarptı

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 14:29..
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İstanbul'da, Şişli 19 Mayıs Mahallesi Etfal Sokağı üzerinde öğlen saatlerinde meydana gelen olay, iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bölgede bulunan bir inşaata demir getiren tır şoförü, dar bir sokağa girerek manevra yapmak istedi.

DÖNEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ

Vatandaşların yolun dar olduğu uyarılarına aldırış etmeyen sürücü, dönebileceğini düşünerek manevra yapınca olanlar oldu. Tırın dorsesi manevranın etkisiyle yoldan çıkıp, kaldırım taşlarını yerinden sökerek dubalara çarptı. O esnada kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. Dönemeyeceğini anlayan tır sürücüsü, el frenini çekerek aracından indi.

Şişli'de tır sokakta sıkıştı

Panik yaşayan vatandaşlar ise durumu polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Tır sürücüsüne, kamu malına zarar vermek ve trafiği tehlikeye düşürmekten ceza yazılacağı öğrenildi.

Öte yandan, tır şoförünün inat ettiği anlar kameralara yansırken, tır nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Şişli'de tır sokakta sıkıştı

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