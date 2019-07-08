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Şişli'de trafikte tekme tokat kavga

İki kişi trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdı. Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı saldırganlar bir süre sonra araçlarına binerek uzaklaştırdı.

DHA | 08.07.2019 - 02:48..
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Görüntüler akşam saatlerinde Şişli'de kaydedildi.

İki otomobil sürücüsüyle bilinmeyen bir nedenle trafikte tartışma çıktı. Okmeydanı'nda araçlarından inen iki kişi 34 NV 0729 plakalı otomobildeki sürücüyü darp etti.

AYIRMAYA ÇALIŞANLARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde şüphelilerin otomobilin ön kapılarını açarak, çift taraflı sürücüye saldırdıkları görülüyor. Yumruklarla sürücüye saldıran şüpheliler araya girmek isteyenlere aldırış etmiyor. Şüphelilerden biri hızını alamayıp, sürücüye tekmeler atıyor. Şüpheliler bir süre sonra çevredekilerin de araya girmesiyle otomobilden uzaklaşıyor.

Şişli'de trafikte tekme tokat kavga İZLE

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