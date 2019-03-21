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Şişli’de yangında can pazarı

Gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 3 kişi mahsur kaldı. Yardım bekleyen bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıl

İHA | 21.03.2019 - 04:03..
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İstanbul Şişli'de 3 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Daireden çıkan yoğun dumanlar nedeniyle daire içerisinde kalan ve abla ile kardeş olduğu öğrenilen 2 kadın balkona çıkarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binaya girerek binanın üst katlarında mahsur kalanları aşağıya indirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Şişli’de yangında can pazarı

BALKONA ÇIKARAK YARDIM BEKLEDİLER

Gece saatlerinde çıkan yangın sonrası oluşan yoğun duman nedeniyle üst katlarda bulunan 3 kişi mahsur kaldı. Dumandan etkilenen bina sakinleri balkona çıkarak kurtarılmayı beklerken, abla ve kardeş olduğu öğrenilen iki kadın ise kurtarılmayı bekledi. Korkulu gözlerle kurtarılmayı bekleyen kardeşini ise ablası sarılarak teselli ettiği görüldü.

Şişli’de yangında can pazarı

İTFAİYE ERİ OKSİJEN MASKESİNİ VERDİ

Yoğun duman nedeniyle evlerinin balkonuna çıkarak kurtarılmayı bekleyen abla ile kardeş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye eri balkonda kurtarılmayı bekleyen abla ile kardeşe kendi maskesini vererek nefes almalarını sağladı. Daha sonra aşağıya indirilen bina sakinleri sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yoğun dumandan etkilenen 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangında can kaybı olmazken, daire içerisinde maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Şişli’de yangında can pazarı

Şişli’de yangında can pazarı

Şişli’de yangında can pazarı

Şişli’de yangında can pazarı




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