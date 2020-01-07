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Şişli'de 'yanlışlıkla' cinayet

İstanbul Şişli’deki bir hastanenin acil servis girişinde öldürülen çocuğun katili, bir başkasına benzettiği için cinayeti işlediğini söyledi.

İHA | 07.01.2020 - 18:09..
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İstanbul'da Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servis girişinde E.T.M. isimli yaşı 18’den küçük çocuk, ambulanstan indiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı.

Yaralı olarak hastanede hemen ameliyata alınan E.T.M., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuk, aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybederken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren katil zanlısı kaçarak izini kaybettirdi.

KATİL SİLAHIYLA YAKALANDI

Cinayetin ardından soruşturma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen katil zanlısının 22 yaşındaki Akın K. olduğunu belirledi. Bunun ardından zanlının kaçtığı adrese baskın düzenleyen emniyet güçleri, cinayet zanlısını olayda kullandığı bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Şişli'de 'yanlışlıkla' cinayet

''HUSUMETLİM SANDIM''

Emniyete götürülen cinayet faili Akın K., burada sorguya alındı. Katil zanlısı Akın K.’nın, alacak verecek meselesi nedeniyle akrabaları arasında çıkan kavgadan dolayı yaralı olan yakınlarını görmek üzere Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldiği, şüphelinin bu sırada ambulansla acile getirilen E.T.M.’yi yakınlarını yaralayan husumetli olduğu kişilerden birine benzettiği için olayı gerçekleştirdiği  belirlendi.

4 SABIKA KAYDI VAR

Konu ile ilgili yakalanan ve 3 kasten yaralama ile 1 görevi yaptırmamak için direnme suçlarından olmak üzere 4 suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli zanlı, bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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