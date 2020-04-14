İstanbul'un Şişli ilçesinde denetime çıkan polis ekipleri, biri kadın iki kişinin parkta bir bankta oturup alkol aldığını fark etti.

İki kişinin yanına giden ekipler, yasağı ihlal eden kişileri uyararak işlem yapılacağını belirterek ekip aracına binmelerini istedi.

"BU YAPTIĞINIZ ANLAMSIZ"

Alkol alan erkek, uyarılara karşılık ekiplere, “Şu anda bu yaptığımız çok anlamsız, karakola gitmeye de gerek yok. Yaptığınız anlamsız.” dedi.

Şişli'de yasağa rağmen parkta oturup alkol aldılar VİDEO

6 BİN LİRA CEZA

Karakola götürülen iki kişiye, Hıfzıssıhha Kanununun 82. maddesi gereğince 3 bin 150’şer lira, toplamda 6 bin 300 lira para cezası kesildi.