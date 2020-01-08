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Sit alanı koydan izinsiz kum alan muhtara soruşturma

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye Köyü Muhtarı Ali Balaban hakkında, sit alanı Kale Koyu'ndan izinsiz kum aldığı gerekçesiyle savcılıkça soruşturma başlatıldı.

AA | 08.01.2020 - 14:46..
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Sit alanı Kale Koyu'ndan kum alındığı ihbarını alan Edirne Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları soruşturmada, kumun Mecidiye Muhtarlığınca alındığını tespit etti.

JANDARMA GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKTİ

Kumun alındığı bölgede çukur alanlar oluşurken, bölgeye girilmemesi amacıyla jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekildi.

Sit alanı koydan izinsiz kum alan muhtara soruşturma

SORUŞTURMA AÇILDI

Olay sonrası muhtar Ali Balaban hakkında, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Balaban, savcılığa giderek ifade verdi.

Sit alanı koydan izinsiz kum alan muhtara soruşturma

"RESTORASYONDA KULLANACAKTIK"

Köy Muhtarı Ali Balaban, gazetecilere, eski belediye binasını köye otel olarak kazandırmak için çalışmalara başladıklarını, inşaat kapsamında kuma ihtiyaç duyduklarını söyledi. İhtiyaçları olan kumu koydan aldıklarını belirten Balaban, "Oradan 9 kamyon kum alarak otel inşaatımızın restorasyonu için getirdim. Şu an adli soruşturma devam ediyor. Kamu malı olan kumu, kamu malı olan Mecidiye köyü muhtarlık binasının ve muhtarlığa ait binaların restorasyonu için aldık. Oradan kum alınmasının yasak olduğunu bilmiyordum. Bilseydim almazdım. Bize gelip de 'aldığınız kumu yerine götürün' diyen de olmadı." dedi.

Sit alanı koydan izinsiz kum alan muhtara soruşturma

"İHTİYAÇ OLDUĞU İÇİN ALDIK"

Balaban, kumu tadilat için aldıklarını, kimseye para karşılığı satmadıklarını ifade etti. Köylerine başka yerden kum getirmenin maliyetinin yüksek olduğunu belirten Balaban, "Kum bize Edirne’den geldiği için ve bu restorasyonu muhtarlığın imkanlarıyla yaptığımız için ödeme yapmamamız gerekiyordu. Bütçemiz de buna yetersizdi. Beş yıldır atıl durumda duran belediye binamızı, muhtarlığımıza gelir olsun diye otel yapmaya karar verdik ve inşaata başladık. O yüzden bu kumu ihtiyaç olduğu için aldık." diye konuştu.

Sit alanı koydan izinsiz kum alan muhtara soruşturma

Sit alanı koydan izinsiz kum alan muhtara soruşturma

Sit alanı koydan izinsiz kum alan muhtara soruşturma

Sit alanı koydan izinsiz kum alan muhtara soruşturma

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