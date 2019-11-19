Sit alanına yapılan inşaat yıkılıyor

Karaburun Belediyesi'nin mühürlemesine rağmen çalışmaların devam ettiği inşaatla ilgili ekipler harekete geçti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin İmar Barışı sisteminde yaptığı incelemede, alanda iki Yapı Kayıt Belgesi oluşturulduğu anlaşılmıştı.

YIKIM BAŞLADI

Yapının Yapı Kayıt Belgesi iptal edilirken, yapıyla ilgili yıkıma başlandı. Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karaburun Belediyesi'ne ait bir iş makinesi ve kamyon yıkım çalışmalarına başladı.

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