Sit alanında define arayan 5 şüpheliye gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Meram ilçesi Botsa Mahallesi'nde dün devriye görevi yaparken 3'üncü derece sit alanı olan Örenyeri Mevkii Bediroğlu Tepesi'nde, izinsiz kazı yapıldığını fark etti.

KAZI ALETLERİNE EL KONULDU, ŞAHISLAR SERBEST

Baskın düzenleyen ekipler; S.K. (45), N.G. (52), C.B. (44), F.Ç.C. (23) ve H.K.'yi (43) suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin yanlarında bulunan hilti, jeneratör, elektrik kablosu ve kazı sırasında kullanılan bazı malzemelere el konuldu. Define aramak için işe koyulan 5 kişi, ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı üzerine serbest bırakıldı.













