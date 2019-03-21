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Sit alanında define arayan 5 şüpheliye gözaltı

Konya'da 3'üncü derece sit alanı olan bölgede kaçak kazı yaparak define arayan kişiler, suçüstü yakalandı.

DHA | 21.03.2019 - 10:08..
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Meram ilçesi Botsa Mahallesi'nde dün devriye görevi yaparken 3'üncü derece sit alanı olan Örenyeri Mevkii Bediroğlu Tepesi'nde, izinsiz kazı yapıldığını fark etti.

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Baskın düzenleyen ekipler; S.K. (45), N.G. (52), C.B. (44), F.Ç.C. (23) ve H.K.'yi (43) suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin yanlarında bulunan hilti, jeneratör, elektrik kablosu ve kazı sırasında kullanılan bazı malzemelere el konuldu. Define aramak için işe koyulan 5 kişi, ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı üzerine serbest bırakıldı.

Sit alanında define arayan 5 şüpheliye gözaltı

Sit alanında define arayan 5 şüpheliye gözaltı

Sit alanında define arayan 5 şüpheliye gözaltı

Sit alanında define arayan 5 şüpheliye gözaltı

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