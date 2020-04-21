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Sitede gördüğü polislere 23 Nisan şiiri okudu

Polislere 23 Nisan konulu şiir okuyan 5 yaşındaki Umut, onları eve çağırarak, "Korona geçtikten sonra size sarılacağım." dedi.

AA |
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Sitede gördüğü polislere 23 Nisan şiiri okudu

Kahramanmaraş'ta renkli görüntüler kayda geçti.

Oturdukları sitenin bahçesinde gördüğü polisleri eve çağıran 5 yaşındaki çocuk, daveti üzerine evlerine gelen ekiptekilere 23 Nisan konulu şiir okudu.

Merkez Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi'nde bir apartmana doğum günü sürprizi için giden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkışta site bahçesinde bir ses duydu.

23 NİSAN ŞİİRİNİ POLİSLERE OKUDU

Kendilerine seslenen kişinin 5 yaşındaki Umut Topal olduğunu fark eden polis, onun bulunduğu balkonun önüne geldi.

Sitede gördüğü polislere 23 Nisan şiiri okudu VİDEO

Sitede gördüğü polislere 23 Nisan şiiri okudu

Polislere 23 Nisan konulu şiir okuyan Umut, onları eve de davet etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eve girmeyen polis, Umut'un isteğini kırmamak adına evin kapısının önüne gitti.

"VİRÜS GEÇTİKTEN SONRA SİZE SARILACAĞIM"

Kendisine boyama kitabı hediye eden polislere sarılmak istediğini belirten Topal, "Sizlere sarılmak istiyorum ama korona geçsin ondan sonra sarılacağım." dedi.

Polislerle bir süre sohbet eden Umut, balkondan okuduğu şiirlerine burada da devam etti.

Annesinin Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire olduğu öğrenilen Umut Topal'ın salgın tedbirleri nedeniyle anneannesiyle kaldığı öğrenildi.

Sitede gördüğü polislere 23 Nisan şiiri okudu

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