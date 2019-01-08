Sıvacı kuşu nedir

Gövdesine göre büyük kafası, küçük kuyruğu, renkli vücudu ve güçlü gaga ile belirgin ayaklara sahip sıvacı kuşu, yüksek ve basit şakımaları ile bölgelerini belirtirler. Türlerin çoğunda göz çevresinde siyah bir bant bulunurken, üst tüyleri gri ile mavi arası bir renkte olur.

KOVUK VE YARIKLARDA YUVA YAPARLAR

Sıvacı kuşlarının çoğu Kuzey yarı kürenin ılıman ve dağlık ormanlarında ürer. Ancak türlerin ikisi de Avrasya'nın ılık ve kuru bölgelerindeki kayalık yerleşim alanlarına uyum gösterir. Güney Asya'da çok sayıda bulunan türler arasındaki benzerlikler ayırt edilmelerini zorlaştırırken, bu cinste yer alan kuş türlerinin hepsi kovuk ve yarıklarda yuva yapar.

NESLİ TEHDİT ALTINDA

Türlerin çoğu göçmen olmayıp yıl boyunca bulundukları yerde yaşasalar da, Kuzey Amerika'da yaşayan kırmızı göğüslü sıvacı kuşu, kışları daha sıcak bölgelere göç eder. Birkaç sıvacı kuşu türünün yaşam yerleri kısıtlıdır ve ormanların yok olması nedeniyle nesli tehdit altındadır. Sıvacı kuşları hepçildir.

KABUKLU YEMİŞ VE TOHUMLA BESLENİRLER

Çoğunlukla böcek, kabuklu yemiş ve tohumlarla beslenirler. Bazen baş aşağı olmak üzere ağaç gövdelerinde ve dallarında dolaşarak, ağaç kabuklarının içinde ve altında bulunan böcekleri ararlar. Üreme mevsiminde kendi bölgelerinde besin ararlar; ancak diğer zamanlarda farklı türlerden oluşan sürüler ile besin arayışına girerler. Adları, yuvalarının girişini çamurla kısmen duvar gibi örmelerinden gelir.

KÜÇÜK VE TIKNAZ KUŞLAR

Sıvacı kuşları kısa bacaklı, kare kuyruklu küçük ve tıknaz kuşlardır. Gagaları uzun, sivri ve dayanıklıdır, uzun pençeli güçlü parmakları vardır. Sıvacı kuşlarının sırtı mavi-gri renktedir ama bazı Asya türleri mor-mavi renkli sırta ve sarı ile kırmızı renkli gagalara sahiptir. Alt tüyleri, ten rengi, turuncu, pas rengi ya da leylak rengi ile karışık beyazdır.

FARKLI SESLER ÇIKARIRLAR

Türden türe baştaki işaretler değişkenlik gösterse de; hepsinde göz hizasında kara şerit, üzerinde beyaz şerit, koyu alın ve kara tepe ortaktır. Erkek ile dişinin renkleri benzerlik gösterir ama alt tüylerin renklerinde, özellikle arka yanlarda ve kuyruğun altında farklılaşır. Genç kuşlar ve bir yaşındaki kuşlar erişkinlerden pek ayırt edilemez. Sıvacı kuşları değişik ıslık, çağrı ve şakıma gibi çok farklı sesler çıkarırlar. Üreme şakımaları karşılaşma şakımaları gibi basittir ama daha uzun sürer.