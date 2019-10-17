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Şivan Perwer, Trump'ın sözlerine sessiz kaldı

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle çılgına dönen isimlerden biri olan Şivan Perwer, ABD Başkanı Trump'ın "Kürtler melek değil, PKK DEAŞ'tan daha tehlikeli" ifadelerine tepki gösteremedi.

Haber Merkezi | 17.10.2019 - 14:32..
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Şivan Perwer, Trump'ın sözlerine sessiz kaldı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği harekatın ardından YPG'ye karşı tavrını değiştirdi.

TRUMP'IN SALVOLARI

Başkan Trump, yaşanan sürece ilişkin yaptığı iki açıklamayla, YPG'de büyük bir şok yaşanmasına neden oldu. "Kürtler melek değil." diyen Trump, ikinci açıklamasında ise "PKK, DEAŞ'tan daha tehlikeli." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla çılgına dönen isimlerden olan Şivan Perwer; her zaman övgüyle bahsettiği Trump'a yönelik henüz bir açıklama yapmadı.

Sosyal medyadaki bazı YPG seviciler ise; Trump'ın bu sözlerine tepki gösteriyor.

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