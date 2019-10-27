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Şivan Perwer yine ağlıyor

Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra çılgına dönen Şivan Perwer, Brüksel'de PKK eylemine katıldı.

Haber Merkezi | 27.10.2019 - 18:20..
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Şivan Perwer yine ağlıyor

Terör yuvası haline gelen Belçika'nın başkenti Brüksel'de, PKK yandaşları eylem yaptı.

BARIŞ DEDİ PKK SLOGANI ATTI

Barış Pınarı Harekatı için kara propaganda yapılan eylemde konuşan Şivan Perwer, "Türk arkadaşlarım" diye başladığı konuşmasını teröristler için slogan atarak bitirdi.

Operasyonun başladığı gün söylediği küstah sözleri tekrarlayan Perwer, "Sizin devletiniz yüz yıldır sizi faşist, ırkçı duygularla yetiştiriyor. Kürt halkı sizin devletinizin olmasın da en büyük katkısı olan halktır." dedi.

Şivan Perwer Brüksel'de PKK eylemine katıldı ViDEO

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