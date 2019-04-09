Sivas'a belediye başkanı olmak için 25 yıl uğraştı

Hafik Belediye Başkanı olmak için son 25 yılda üç farklı partiden beş kez aday olan Selahattin Çuhadaroğlu, 31 Mart seçimlerinde amacına ulaştı.

Üst üste 4 kez başkanlık yarışını kaybeden Çuhadaroğlu, 5. kez girdiği seçimlerde, sonunda MHP'den Hafik Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

15 YILDA ÜÇ FARKLI PARTİDEN ADAY OLDU

1999 yılında MHP, 2004 yılında DYP, 2009 ve 2014 yıllarında ise Saadet Partisi'nden Hafik Belediye Başkan adayı olan Çuhadaroğlu, 2014 seçimlerinde belediye başkanlığını tek bir oyla kaybetti. Kazanma azmini hiç kaybetmeyen ve kararlılığından ödün vermeyen tecrübeli siyasetçi, 31 Mart seçimlerinde siyasete başladığı partisi MHP’den aday olup ezici bir üstünlük ise amacına ulaştı.





''YILMADIM, OLDUM''

Her mağlubiyetin ardından yılmadan, kararlılıkla siyaset yapmaya devam ettiğini belirten Çuhadaroğlu, “Ordudan emekli olduktan sonra 1995 yılında memleketime geldim. 95’den 99’a kadar MHP teşkilatının içerisinde ülkücü gençler yetiştirdim. 99'da MHP'nin adayıydım. Daha sonra Doğru Yol Partisi'ne geçtim. Doğru Yol Partisi’nde mücadeleme devam ettim. İlçe başkanı oldum. 99'da belediye başkan adayı oldum. 33 oy aldım.

2004’de yine Doğru yol Partisi'nden aday oldum. O zaman da 135 falan öyle bir oy aldım. Yılmadım çalıştım, halkıma küsmedim çünkü benim yüreğimde memleketime kafamda memleketime uygulayacak projelerim vardı ama o zaman da başaramadık. Doğru Yol Partisi'nin dağılmasından sonra Saadet Partisi'nden bana teklif geldi. 2004'ten sonra Saadet Partisi'nde ilçe başkanlığı görevini yürüttüm 2009'a kadar. 2009'da tekrar Saadet Partisi'nden aday oldum. Saadet Partisi'nden aday oldum yine kaybettik ama siyasetimizden yılmadık, devam ettik. 2014’te Saadet Partisi'nden yine aday oldum. Bu kez de bir oyla kaybettik." şeklinde konuştu.





25 YIL SONRA İSTEDİĞİNİ ALDI

25 yıl boyunda dik durmanın neticesinde zafere ulaştıklarını belirten Çuhadaroğlu, “Saadet Partisi'nden istifa ettim. Ülkücü olduğum için MHP teşkilatına tekrar biz de talep ettik. Görev verdiler ilçe başkanlığını yürüttük. 2019'a kadar ilçe başkanıydım 2019'da ilçe başkanlığından istifa ettim. Belediye başkan adaylarımız onaylandı. Elhamdülillah, büyük bir zaferle çıktık. Sabrın sonu, dik durmanın sonu memleket sevdasının sevinçli haberi bu, elhamdülillah kazandık.” dedi.