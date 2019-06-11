Kaynak suyunu gören köylüler Yıldızeli ilçesine bağlı Yeniyapan köyü yakınlarındaki 'doğal jakuzi'de keyif yapıyor.

Köy Muhtarı Serdar Yıldırım ise, "Burası kaplıca bölgesine yakın. Şifalı bir su. Değerlendirilmesini bekliyoruz" dedi.

DOĞAL JAKUZİ KEYFİ

Sivas kent merkezine 30 kilometre mesafede Yeniyapan köyü yakınlarında araziden çıkan su, köy gençlerinin eğlence mekanı oldu. Yer altından kaynayarak çıkan ve sıcaklığı 35-40 dereceyi bulan su doğal bir jakuzi görünümünde. Yazın havaların da ısınmasıyla birlikte köyün gençleri, zaman zaman suyun çıktığı kaynak noktasına girerek keyif yapıyor. Köy sakinleri de Sivas'ın meşhur Sıcak Çermik Kaplıca havzası ile aynı bölgede bulunan ve benzer özellikler taşıyan suyun değerlendirilmesini istiyor.

Sivas'ın doğal su havuzu ViDEO

TURİZME AÇILMASINI İSTİYORLAR

Yeniyapan köyü muhtarı Serdar Yıldırım, sıcak suyun yaklaşık 2 yıl önce arazide ortaya çıktığını belirterek, "Bu su köyümüzün arazisinde çıkıyor. Kükürtlü bir su. Yetkililerden, büyüklerimizden buranın değerlendirilmesini istiyoruz. Gençlerimiz buraya gelip eğleniyorlar. Şifalı bir su da diyebiliriz" dedi. Yetkililerin daha önce bölgeye gelip inceleme yaptığını ancak bir gelişme olmadığını belirten Yıldırım, "Buranın değerlendirilmesini ve eğer mümkünse turizme açılmasını istiyoruz. Su, Sıcak Çermik kaplıcasındaki ile aynı derecede diyebiliriz. Su şu an burada boşa akıp gidiyor" diye konuştu.

SICAK SU KEYFİ

Köyün gençlerinden Nuri Doğan, zaman zaman kaynağa gelip suya girdiklerini belirterek, "Bu su doğal ve Allah'ın bize verdiği bir güzellik. Biz de buraya sıklıkla gelip eğleniyoruz. Su sürekli yenilenip değişiyor. Biz de burada zaman geçiriyoruz. Çok sıcak ve evde hazırlanmış su gibi keyif yapıyoruz. Doğal bir jakuzi gibi" dedi.