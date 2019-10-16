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Sivaslı çift halk otobüsünde tanışıp evlendi

Bindiği halk otobüsünde şoför Muhammet Çelik ile tanışan Gözde Çelik, geçtiğimiz gün hayatlarını birleştirdi. Çift, tanıştıkları halk otobüsünü süsleyip gelin arabası olarak kullandı.

İHA | 16.10.2019 - 13:17..
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Sivas'ta, ilginç bir evlilik hikayesi gerçek oldu.

AŞIK OLUP EVLENDİLER

Şehirde yaşayan Gözde Çelik, bindiği halk otobüsünde şoför Muhammet Çelik ile tanıştı. Genç çift, tanışmalarının hemen ardından birbirine aşık oldu ve evlendi.

Sivaslı çift halk otobüsünde tanışıp evlendi

DÜĞÜN ARABALARI HALK OTOBÜSÜ OLDU

Çiftin düğün arabası ise tanıştıkları halk otobüsü oldu. Süsledikleri halk otobüsü ile şehir turu atarak salona giden çift, o anları da cep telefonları ile kayıt altına aldırttı.

Sivaslı çift halk otobüsünde tanışıp evlendi

"ÇOK MUTLUYUZ"

Muhammed Çelik ve Gözde Çelik çifti, halk otobüsünde tanıştıkları için otobüsün kendileri için ayrı bir yeri olduğunu, bu nedenle gelin arabası olarak da otobüsü kullandıklarını söyledi. Çift, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Sivaslı çift halk otobüsünde tanışıp evlendi

Sivaslı çift halk otobüsünde tanışıp evlendi

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