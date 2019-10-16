Sivaslı çift halk otobüsünde tanışıp evlendi

Sivas'ta, ilginç bir evlilik hikayesi gerçek oldu.

AŞIK OLUP EVLENDİLER

Şehirde yaşayan Gözde Çelik, bindiği halk otobüsünde şoför Muhammet Çelik ile tanıştı. Genç çift, tanışmalarının hemen ardından birbirine aşık oldu ve evlendi.

DÜĞÜN ARABALARI HALK OTOBÜSÜ OLDU

Çiftin düğün arabası ise tanıştıkları halk otobüsü oldu. Süsledikleri halk otobüsü ile şehir turu atarak salona giden çift, o anları da cep telefonları ile kayıt altına aldırttı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Muhammed Çelik ve Gözde Çelik çifti, halk otobüsünde tanıştıkları için otobüsün kendileri için ayrı bir yeri olduğunu, bu nedenle gelin arabası olarak da otobüsü kullandıklarını söyledi. Çift, çok mutlu olduklarını dile getirdi.