Sivaslı öğrenciler kendi ürettikleri robotla 2'inci oldu

Sivas'ın Gemerek ilçesindeki Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sumo kategorisinde Atom isimini verdikleri robotlarıyla uluslararası bir yarışmadan dereceyle döndüler.

YARIŞMAYA 17 ÜLKEDEN 533 ROBOTKATILDI

Gemerek ilçesinde uzun süredir robotik kodlama çalışmaları yapan Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1-3 Kasım tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen RoboChallenge yarışmasına katıldı. 17 ülkeden 533 robotun katıldığı yarışmada sumo robot, çizgi izleyen robot, mini sumo robot ve çeşitli kategorilerdeki robotlar yer aldı.

Parçalarını kendileri ürettikleri robotla, dünya 2'ncisi oldular VİDEO

FİNALE KADAR YÜKSELDİ

Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Mertcan Demir (16) ile 12'nci sınıf öğrencisi Sinan Kestane'nin (17) yaptığı sumo kategorisindeki ''Atom'' isimli robot yarışmada finale kadar yükseldi.

Finalde Romanyalı öğrencilerin robotuna mağlup olan 'Atom' isimli sumo robotu dünya 2'ncisi oldu.

''DERECE İLE DÖNDÜĞÜMÜZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ''

Robotu yapan öğrencilerden Elektrik Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Mertcan Demir (16), "İlk defa uçağa bindim. Değişik bir duyguydu. Orada gezdik. Oradaki yarışmada bir çok robot ilgimi çekti. Bizim gibi teker takmayıp paletli robot yapan da vardı. Ama onun da hızı yavaştı. Yarışmadan derece ile döndüğümüz için çok mutluyuz" dedi.

''RAKİPLERİMİZİ TEK TEK ELEDİK''

Elektrik Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Sinan Kestane(17) ise "Yarışmaya ilk gittiğimde çok heyecanlandım. İlk turda rakibimiz Çin'di. Onları eledik. Tüm rakiplerimi eleyerek çeyrek finale çıktık. En son Romanyalı rakibimiz geldi. Ondan sonra robotum bir hayli hırpalanmıştı. Rakibim sinyal kesici koyduğu için robotum etkisiz hale geldi. Bu yüzden elendik ve 2'nci olduk. Bir daha gidersek eğer biz de sinyal kesici koyacağız. Daha yeni özellikler ekleyip iyi şeyler yapacağız" diye konuştu.

''HER ŞEYİNİ KENDİMİZ YAPIYORUZ''

Yarışma hakkında bilgi veren Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muharrem Daşan ise, "Bu robot yarışmasına katılmak için belirli bir altyapıya sahip olmak lazım. Biz bu alt yapıyı oluşturduktan sonar geçen yıl Kahramanmaraş'ta uluslararası bir yarışmaya katıldık. Oradaki Romanya ekibi gelip bizim robotlarımızı incelediği zaman bizi özel olarak Romanya'ya davet ettiler. Biz de oradaki yarışmaya katıldık. Yarışmada da kendi kategorimizde dünya 2'ncisi olduk.'' ifadelerini kullandı.

















