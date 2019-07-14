taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7191
Euro
6.4454
Altın
1415.8
Borsa
97098.34
Gram Altın
260.381

Sivaslılar köylerini yeniden inşa etti

Sivas’ı Zara ilçesi Bolucan köyünde yetişen iş adamları, doğup büyüdükleri toprakları unutmayarak yatırımlarını buraya yaptı.

İHA | 14.07.2019 - 11:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sivas Zara Bolucan köyü doğumlu iş adamı Ali Akkaş ve arkadaşları yıllar önce doğup büyüdükleri köylerinde iş imkanları olmadığı için köylerini terk etmek zorunda kaldı.

BÜYÜDÜKLERİ TOPRAKLARI UNUTMADILAR

Köylerinden ayrılmak zorunda kalan Akkaş ve arkadaşları ticarette başarılı olup Türkiye’nin sayılı iş adamları arasında yer almayı başardı. İşlerinin yoğunluğu onlara büyüdükleri toprakları unutturmadı.

Sivaslılar köylerini yeniden inşa etti

YENİLERİ YAPILDI

Yeni kuşakların kendileri gibi köylerinden göç etmek zorunda kalmasını istemeyen Aktaş ve arkadaşları, 'Bolucan Nahiyesi ve Çevre Köylerini Yaşatma Projesi'ni hayata geçirdi. Köylerini yeniden inşa eden iş adamları, eskiyen evlerin yerine tek tip şekilde yenilerini yaptı.

Sivaslılar köylerini yeniden inşa etti

"SENENİN 6 AYI BURADAYIZ"

Birbirinin aynı yeni evler inşa edince ortaya ilginç de bir görüntü çıktı. 10 yıl önce köylerinde beraber büyüdüğü arkadaşlarıyla köylerini yeniden inşa etme kararı aldıklarını belirten Akkaş, "Dedik ki köye dönelim ama dönünce bir arada yaşayalım. Arkadaşlarımızda kabul ettiler. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfıyla (ÇEKÜV) bir araya geldik. Onlar bize bu projeyi çizdiler. Daha sonra da babamın tarlasını aldık. Burayı yaptık ve aşağı yukarı 10 yıldır burada yaşıyoruz. Herkes mutlu, bayramlarda burada bir aradayız. Amacımız belli bir yaştan sonra ekonomik özgürlüğünü kazanıp buraya dönen insanların bir arada yaşamaları. Çevre düzenlemesini tamamen bölgenin dokusuna uyacak şekilde yaptık. Aşağı yukarı senenin 6 ayını burada geçiriyoruz.“ dedi.

Sivaslılar köylerini yeniden inşa etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'deki Barry Kasırgası yaşamı durdurdu

ABD'deki Barry Kasırgası yaşamı durdurdu

40
Enes Ünal takımının ABD kampına katılamadı

Enes Ünal takımının ABD kampına katılamadı

44
S-400 sevkiyatında üçüncü gün

S-400 sevkiyatında üçüncü gün

136
Yolcu kapma kavgasında şoförler sopalarla birbirine girdi

Yolcu kapma kavgasında şoförler sopalarla birbirine girdi

58
Memurlar zam teklifini bekliyor

Memurlar zam teklifini bekliyor

88
Türkiye'deki orman yangınlarının nedenleri bilinmiyor

Türkiye'deki orman yangınlarının nedenleri bilinmiyor

115
Kardeşini camide namaz kılarken vurarak öldürdü

Kardeşini camide namaz kılarken vurarak öldürdü

95
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir