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Sivasspor altyapı futbolcularının otobüsü kaza yaptı

Sivassporun alt yapı futbolcularını taşıyan otobüsün yoldan çıkması sonucu 7 kişi yaralandı.

İHA | 20.01.2020 - 06:41..
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Sivasspor alt yapısında oynayan futbolcuların bulunduğu otobüs Hatay'dan Sivas'a dönüyordu.

6 KİŞİ YARALANDI

Sivas - Kayseri kara yolu Sivas ile Şarkışla ilçesi arasındaki Ebuhan Köyü yol ayrımında, E.Ö. Yönetimindeki 58 ABE 995 plakalı otobüs yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Tarlaya sürüklenen aracın içerisindeki 15-17 yaş aralığındaki 6 sporcu ve otobüs sahibi olduğu öğrenilen bir kişi yaralandı. Yaralılar Sivas’ta ki hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Sivasspor altyapı futbolcularının otobüsü kaza yaptı

Sivasspor altyapı futbolcularının otobüsü kaza yaptı

Sivasspor altyapı futbolcularının otobüsü kaza yaptı

Sivasspor altyapı futbolcularının otobüsü kaza yaptı

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