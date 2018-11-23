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Sivas'ta 10 bin kişilik öğrenci yurdu KYK'ya devredildi

Türkiye'nin tek seferde yapılan ve en büyük yurt projesi olduğu belirtilen 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğüne verildi.

Haber Merkezi | 23.11.2018 - 09:05..
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Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sivas İl Özel İdaresi tarafından iş ve işlemleri yapılarak öğrencilerin hizmetine sunulan 10 bin öğrencilik yükseköğrenim yurdunun devri için Valilik'te tören düzenlendi.

EN BÜYÜK YURT

Türkiye'nin en büyük yurt projesinin 5 bin kişilik kısmı tamamlandı Törende konuşan Vali Salih Ayhan, güzel bir hizmetin son kısmına geldiklerini belirtti.

Sivas'ta 10 bin kişilik öğrenci yurdu KYK'ya devredildi

VALİDEN TEŞEKKÜR

Türkiye'de tek seferde yapılan ve 169 bin 502 metrekare inşaat alanına sahip yurtların, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamada uzun yıllar hizmet edeceğini aktaran Salih Ayhan, "Sivas, yurt konusunda iyi bir noktaya gelmiş oldu. Yurtlar konforlu ve ihtiyaca en iyi şekilde cevap verebilecek şekilde yapıldı. Bu çalışma özel sektörün önünü kapatan bir anlayış değil, önünü açan, onlara vizyon koyan bir proje oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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