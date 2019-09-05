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Sivas'ta 4 köpek ırkını besleyenlere para cezası

Pitbull, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio ırklarını besleyenlere bin 802 TL para cezası uygulanacak.

DHA | 05.09.2019 - 20:25..
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Sivas Hayvanları Koruma Kurulu, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan başkanlığında toplandı. Toplantıda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü kapsamında tehlike arz eden hayvanlarla ilgili değerlendirme yapıldı.

Yapılan değerlendirme sonucunda yapılan yazılı açıklamada Sivas'ta Pitbull, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio ırkları ile bu ırkların melezleri olan köpeklerinin ülkeye girişi, satışı, üretimi, sahiplenilmesi, takas edilmesi ve hediye olarak verilmesinin yasak olduğu hatırlatıldı.

7 BİN 802 LİRA CEZASI VAR

Belirtilen köpek ırklarını bu bulunduran kişiler hakkında hayvan başına 7 bin 802 TL para cezası uygulanacağı ve söz konusu hayvanlara ise el konulacağı duyuruldu.

Sivas'ta 4 köpek ırkını besleyenlere para cezası

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