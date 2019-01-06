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Sivas'ta 432 köye ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta yoğun kar yağışı devam ederken, olumsuz hava koşulları da etkisini gösteriyor. Merkez köyleri de dahil 432 köy yolu ulaşıma kapandı.

AA | 06.01.2019 - 11:14..
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İç Anadolu Bölgesi, Doğu Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesinde ara ara devam eden yoğun kar yağışları yaşamı zorlaştırıyor.

Merkezde 21, ilçelerden Akıncılar'da 14, Altınyayla'da 6, Doğanşar'da 13, Gemerek'te 17, Gölova'da 9, Gürün'de 6, Hafik'te 23, İmranlı'da 74, Kangal'da 25, Koyulhisar'da 22, Suşehri'nde 38, Şarkışla'da 41, Ulaş'ta 14, Yıldızeli'nde 26, Zara'da 83 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

Sivas'ta 432 köye ulaşım sağlanamıyor

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