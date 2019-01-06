Aile Bakanı Selçuk: TV'de aile ve çocuk yayını çok az

1 Berlin havalimanında grev kararı Tegel ve Schönefeld havalimanlarında çalışanlar yarın bir uyarı grevi gerçekleştirerek 4 saat iş bırakacak.

2 Gaziantep'te yoğun sis Gaziantep'te sabahın saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

3 Sivas'ta 432 köye ulaşım sağlanamıyor Sivas'ta yoğun kar yağışı devam ederken, olumsuz hava koşulları da etkisini gösteriyor. Merkez köyleri de dahil 432 köy yolu ulaşıma kapandı.

4 İlk defa yayınlanan kitap başlığı sayısı arttı Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, ilk defa yayınlanan kitap başlığı sayısını gösteren sayılarında, artış görüldüğünü söyledi.

5 Tolgay'a karşılık Ljajic alınacak Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan, Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor. Ancak siyah-beyazlı ekip Tolgay'ı Torino'ya vererek Ljajic'in bonservisini almanın planlarını yapıyor.

6 1900'lü yılların tuhaf tıbbi tedavileri Tıp tarihi, insanların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak için yapılan tuhaf tedavi yöntemleri ile dolu.