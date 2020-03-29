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Sivas'ta 5 köy karantinaya alındı

Sivas’ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 köyün karantina altına alındığı bildirildi.

İHA | 29.03.2020 - 17:43..
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas’ta 5 köyün karantinaya alındığı açıklandı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Şehir dışı çok fazla hemşehrimizi ağırladığı için her türlü olasılığa karşı tedbir amaçlı korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyü, Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Dilekli köyleri, Suşehri Boyalıca ve Gökçekaş köylerimizde karantina kararı alınarak, giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır “ ifadelerine yer verildi.

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