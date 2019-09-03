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Sivas'ta 60 bin liralık altını dolandıran kişi yakalandı

Sivas'ta telefonla arayıp kendisini 'polis' olarak tanıttığı 54 yaşındaki emekli Hülya K.'nin 60 bin liralık altınlarını çalan dolandırıcı Şükrü A. yakayı Kahramanmaraş'ta ele verdi.

DHA | 03.09.2019 - 10:17..
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Sivas'ta dolandırıcı Şükrü A., telefonla aradığı Hülya K.'ye kendisini 'polis' olarak tanıttı.

ALTINLARI SÖYLEDİĞİ YERE BIRAKTI

Kadının kimlik bilgilerinin bir suç örgütü tarafından kuyumcu soygununda kullandığını, olayı aydınlatmak için evindeki ziynet eşyalarının istediği yere bırakması gerektiğini söyledi.

Sivas'ta 60 bin liralık altını dolandıran kişi yakalandı

DOLANDIRILDIĞINI SONRADAN ANLADI

Telefondaki kişiye inanan Hülya K., 60 bin lira değerindeki bilezik, bileklik, çeyrek altın, kolye, yüzük gibi altınlarını dolandırıcının istediği yere bıraktı.

Daha sonra telefonla aradığı Şükrü A.'ya ulaşamayan kadın, dolandırıldığını anlayıp polisten yardım istedi.

Sivas'ta 60 bin liralık altını dolandıran kişi yakalandı

320 KİLOMETRE KAÇABİLDİ

İhbar üzerine Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şükrü A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Kadının altınları bıraktığı nokta ve çevresindeki tüm güvenlik ve MOBESE kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, dolandırıcının taksiye bindiğini ve taksinin de Kahramanmaraş yönüne gittiğini belirledi.

Taksinin peşine düşen ekipler aracın plakası ile dolandırıcının kimlik ve eşkal bilgilerini de Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Alarma geçen polis, taksiyi Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu. Kaçış yolculuğu 320 kilometre süren Şükrü A., polis tarafından gözaltına alındı.

Sivas'ta 60 bin liralık altını dolandıran kişi yakalandı

SUÇLAMALARI REDETTİ, ALTINLAR ÇORABINDA ÇIKTI

Şükrü A., emniyete götürülmek üzere polis otosuna bindirildiği sırada gazetecilerin 'İddialar doğru mu?' sorusuna 'Hayır' cevabını verdi ancak Hülya K.'nin 60 bin liralık altınları çorabından çıktı.

Şükrü A., burada yapılan işlemlerinin ardından Sivas'tan gelen polislere teslim edildi. İsmi açıklanmayan taksi şoförü de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Sivas'ta 60 bin liralık altını dolandıran kişi yakalandı

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