Sivas'ta 60 yaşındaki amca koronavirüsü yendi

Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyünde yaşayan 60 yaşındaki Ali Varol, İstanbul'dan gelen abisi ve yengesinden koronavirüs kaparak hastaneye yatırıldı.

Varol, Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde bir hafta süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

KORONAYI YENEREK TABURCU EDİLDİ

Taburcu edilerek, Şenbağlar köyüne dönen Varol evinde karantina altında yaşamını sürdürüyor.

Varol'un kendisi gibi koronavirüse yakalanan 58 yaşındaki eşi Hatem Varol'un ise hastanede tedavisi devam ediyor.

"HASTANEDE BULUNMAK ÇOK ZOR BİR SÜREÇ, EVİNİZDE KALIN"

Ailesinde herkesin koronavirüse yakalandığını söyleyen Ali Varol, "Benim ailem koronavirüse yakalandı. Büyük abimiz KOAH hastasıydı. Ona yardımcı olurken ailemde birçok kişi bu hastalığa yakalandı. Ben ve iki yeğenim tedavi olarak köyümüze döndük. Ama ailemizden 4 kişi hastanede yatmakta. Allah doktorlardan, hemşirelerden sağlıkçılardan razı olsun. Herkese tavsiyem kimse evinden çıkmasın. Çok zor bir süreç hastanede bulunmak, o sıkıntıları yaşamak. Evde her türlü vakit geçirilebilir. Evinizde kalın diyorum" dedi.