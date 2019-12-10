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Sivas'ta aç kurtlar köye inerek köpeğe saldırdı

Divriği ilçesinde, av köpeği ve iki kurt arasında yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı.

DHA | 10.12.2019 - 13:45..
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Sivas'ın Divriği ilçesinde kar ve soğuk havanın etkisiyle yiyecek bulamayan hayvanlar, köylere inmeye başladı.

Şahin köyüne inen 2 kurtun görüntüleri, güvenlik kamerasına kaydedildi.

AÇ KURTLAR, KÖPEĞE SALDIRDI

Kamera görüntülerinde kurtlar, Abidin Ardıç’a ait av köpeğine saldırdı. Bir süre köpek ile kovalamaca yaşayan kurtlar, Ardıç’ı fark edince kmaya başladı.

Ardıç’ın köpeğinin havlama seslerini fark ederek evinden dışarı çıkması, köpeğinin hayatını kurtardı.

Sivas'ta aç kurtlar köye inerek köpeğe saldırdı


''KURTLAR, EVİN MERDİVENLERİNE KADAR GİRDİLER''

Ardıç, sabah saatlerinde köpeğinin sesleri ile uyandığını belirterek, "Sabah saatlerinde köpeğimin sesleri ile uyandım. Pencereden baktığımda iki kurdun köpeğime saldırdığını fark ettim. Kurtlar evin merdivenlerine kadar girdi. Ben bahçeye çıktığımda kmışlardı." dedi.

Sivas'ta aç kurtlar köye inip köpeğe saldırdı

Sivas'ta aç kurtlar köye inerek köpeğe saldırdı

Sivas'ta aç kurtlar köye inerek köpeğe saldırdı


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