Sivas'ta aç kurtlar köye inerek köpeğe saldırdı

Sivas'ın Divriği ilçesinde kar ve soğuk havanın etkisiyle yiyecek bulamayan hayvanlar, köylere inmeye başladı.
Şahin köyüne inen 2 kurtun görüntüleri, güvenlik kamerasına kaydedildi.
AÇ KURTLAR, KÖPEĞE SALDIRDI
Kamera görüntülerinde aç kurtlar, Abidin Ardıç’a ait av köpeğine saldırdı. Bir süre köpek ile kovalamaca yaşayan kurtlar, Ardıç’ı fark edince kaçmaya başladı.
Ardıç’ın köpeğinin havlama seslerini fark ederek evinden dışarı çıkması, köpeğinin hayatını kurtardı.
''KURTLAR, EVİN MERDİVENLERİNE KADAR GİRDİLER''
Ardıç, sabah saatlerinde köpeğinin sesleri ile uyandığını belirterek, "Sabah saatlerinde köpeğimin sesleri ile uyandım. Pencereden baktığımda iki kurdun köpeğime saldırdığını fark ettim. Kurtlar evin merdivenlerine kadar girdi. Ben bahçeye çıktığımda kaçmışlardı." dedi.
Sivas'ta aç kurtlar köye inip köpeğe saldırdı