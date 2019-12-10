Sivas'ta aç kurtlar köye inerek köpeğe saldırdı

Bu evde her yer pembe

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a örnek aldığı lider soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek rehberinin Hz. Muhammed Mustafa olduğunu söyledi.

2 Hemşire, çocuğu olmayan akrabası için bebek çaldı Pakistan’da bir hemşire 17 yıldır çocuk sahibi olamayan akrabası için yeni doğan ikiz bebeklerden birini çaldı. İkizleri olduğunu bilmeyen aile, annenin sorduğu bir sorunun ardından gerçeği öğrendi.

3 Sony, Nikon'u geçerek dünyanın en büyük ikinci kamera üreticisi oldu Sony, bu yıl Nikon'dan daha fazla kamera satmayı başardı ve en büyük ikinci kamera üreticisi unvanını ele geçirdi.

4 Tecavüzle suçlanan profesörü avukatları savunmayacak Ankara'da sahibi olduğu hayvan hastanesinde veteriner hekime tecavüz etmekle suçlanan Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin avukatları, vekillikten çekildi.

5 Dublajlı Trump ve Macron görüşmesi NATO ilişkileri, DEAŞ ve Suriye meselelerinin ele alındığı görüşmenin, bir de dublajlı halini izleyin.

6 Savcılığın itirafçı futbolcular hakkındaki talebi Zafer Biryol ve Ersin Güreler'in örgüt üyeliği suçundan hapis cezasına çarptırılmasını isteyen savcılık, itirafçılar hakkında ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.