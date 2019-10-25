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Sivas'ta AFAD bir köpeği kurtardı

Kayalıklardan düşen av köpeği, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

AA | 25.10.2019 - 20:01..
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Sivas'ın Hafik ilçesinde Dışkapı köyü Hayık mevkisinde gezinen köpek kayalıklardan aşağıya düştü.

Köpeğin kayalıklarda mahsur kaldığını gören köylülerden Ferdi İren, durumu AFAD'a bildirdi. Köye gelen AFAD ekipleri, halatla kayalıklara inerek köpeği kurtardı.

İLK OLARAK KARNINI DOYURDULAR

Aşırı şekilde zayıfladığı ve bitkin düştüğü görülen köpeğe AFAD ekiplerince ekmek ve su verildi

Köpeği sahiplenen Ferdi İren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayvan kayalıklardan düşerek 3 gündür mahsur kalmıştı. Biz de AFAD ekiplerini arayarak yardım istedik. AFAD ekipleri yaptıkları çalışmayla köpeği kurtardı." dedi.

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