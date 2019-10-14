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Sivas'ta at çiftliğinde yanğın çıktı

Sivas'ın Eğriköprü mahallesinde bir at çiftliğinde çıkan yangın sonucu çiftlik kullanılamaz hale geldi.

İHA | 14.10.2019 - 02:23..
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Sivas'ta gece yarısı bir at çiftliğinde başlayan yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Sivas'ta at çiftliğinde yanğın çıktı

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Edinilen bilgilere göre yangın, gece yarısı Sivas'ta Eğriköprü mahallesinde bulunan bir at çiftliğinde meydana geldi. Nerede ve nasıl başladığı bilinmeyen yangında alevler kısa sürede çiftliği sardı.Alev topuna dönen çiftliği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Sivas'ta at çiftliğinde yanğın çıktı

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar ilk etapta çiftlikte bulunan atları alevlerden kurtardı. Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Sahipleri, çitliği alevler içinde görünce zor anlar yaşadı.

Sivas'ta at çiftliğinde yanğın çıktı

ATLAR ZARAR GÖRMEDEN KURTARILDI

Atların zarar görmediği yangında, çiftlik ise kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Sivas'ta at çiftliğinde yanğın çıktı

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