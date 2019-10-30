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Sivas'ta atık plastik fabrikasında yangın çıktı

Sanayi bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

DHA | 30.10.2019 - 20:14..
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Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik atık fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Yangın, saat 18.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir atık plastik fabrikasında çıktı. Kadir Özkaya'ya ait atık plastik fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler, durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. 
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın VİDEO

Sivas'ta, atık plastik fabrikasında çıkan yangın korkuttu -2

Sivas'ta, atık plastik fabrikasında çıkan yangın korkuttu -3

Sivas'ta, atık plastik fabrikasında çıkan yangın korkuttu -4

Sivas'ta, atık plastik fabrikasında çıkan yangın korkuttu -5

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