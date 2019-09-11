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Sivas'ta ATM üzerinde unutulan anahtar polise ihbar edildi

Banka görevlileri anahtarı ATM’nin üzerinde unuttuktan sonra durumu fark eden bir vatandaş polise haber verdi.

İHA | 11.09.2019 - 21:35..
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Sivas'ta, İnönü Bulvarı üzerindeki özel bir bankaya ait ATM’ye para çekmek için gelen Murat Taşkaya, ATM anahtarının üzerinde olduğunu fark etti. Taşkaya, ATM’de yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı durumu zaman kaybetmeden polise bildirdi.

BANKA GÖREVLİLERİNE BİLDİRDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri ATM çevresinde güvenlik önlemi alarak, durumu banka görevlilerine bildirdi. Görevliler, unuttukları anahtarı herhangi bir hırsızlık olayı yaşanmadan almanın mutluluğunu yaşadı.

ATM’ye arıza kontrolü yapmak için gelen görevlilerin bankamatiğin üst kapağının anahtarını üstünde unuttuğu öğrenildi.

"İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

Anahtarı bankamatik üzerinde gördüğü anda durumu yetkililere bildirdiğini belirten Murat Taşkaya, insanlık görevini yaptığını söyledi.

Taşkaya, "ATM’ye para çekmeye gelmiştim, bir baktım orada anahtar var. İşlem yapmadan önce bankayı aradım, telefonlara bakmayınca polisi aradım. Polis arkadaşlar geldi durumu anlattım. Bir nevi insanlık görevimi yaptım. Görevli arkadaşlar galiba anahtarı üstünde unutmuşlar." dedi.

Sivas'ta ATM üzerinde unutulan anahtar polise ihbar edildi

Sivas'ta ATM üzerinde unutulan anahtar polise ihbar edildi

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