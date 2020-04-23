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Sivas’ta bir apartman karantinada

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantina altına alındı.

İHA |
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Sivas’ta bir apartman karantinada

Kent merkezi Tuzlugöl Mahallesi 12’nci Sokak’ta bulunan 3 katlı 9 daireli apartmanda bazı ailelerinin korona virüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu apartmanın karantinaya alınmasına karar verdi.

Sivas’ta bir apartman karantinada

BİNA, GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Kararın ardından polis ekipleri apartmana gelerek vatandaşlara binanın karantinaya alınacağını belirtti. Ekipler tarafından apartman girişine şerit çekildi.

Sivas’ta bir apartman karantinada

Giriş ve çıkışlara kapatılan apartmanda yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Sivas’ta bir apartman karantinada

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