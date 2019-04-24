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Sivas'ta bir kahvehanede kitap okuyana ücretsiz servis

Bir kahvehanede, en az 1 saat süreyle kitap okuyan müşterilerden içtikleri çay ve kahve için ücret alınmıyor.

AA | 24.04.2019 - 16:11..
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Sivas'ta Gölova merkezdeki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde hizmet veren kahvehanede en az 1 saat süreyle kitap okuyan müşteriler, gün boyunca içtikleri çay ve kahveye ücret ödemiyor. Müşteriler, kahvehanedeki kitaplıktan istedikleri kitapları alarak okuyabiliyor.

Sivas'ta bir kahvehanede kitap okuyana ücretsiz servis

"1 SAAT KİTAP OKUYANDAN ÜCRET ALMIYORUZ"

İnsanları kitap okumaya teşvik etmek için bu kampanyayı başlattığını ifade eden işletmeci Erdoğan Kulaç (38), "Yaptığımız kampanya insanların ilgisini çekiyor. Farkındalık yaratmak adına yaptık. Bir ülkeyi güçlü kılan nüfusu değil, eğitimdir, bilgidir. 1 saat kitap okuyana çayını, kahvesini ücretsiz veriyoruz." dedi.

"BURAYI KIRAATHANEYE ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Kahvehanenin ortaklarından Sercan Çelik de "Bu projeye başlamamızın amacı, bizim bilgiye ve eğitime verdiğimiz önemdir. Vatandaşlarımızın kitap okuma alışkanlıklarını artırmak için çabalıyoruz. Oldukça ilgi görüyor. Kitap sayımızı artırmayı, burayı gerçek bir kıraathaneye çevirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Müşteriler de projeden memnun olduklarını, hem kitap okuyarak kendilerini geliştirdiklerini hem de gün boyu bedava çay ve kahve içebildiklerini söyledi.

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