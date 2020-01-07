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Sivas'ta bir kişi ölümden kıl payı kurtuldu

Kaldırımda yürüyen bir yaya, kaldırıma çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu, olayda üç kişi yaralandı.

İHA | 07.01.2020 - 13:01..
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Sivas'ın Paşabey Mahallesi'nde Bilal Özgün idaresindeki 58 EE 328 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası park halindeki 58 FU 320 plakalı minibüse çarptı.

Özgün idaresindeki otomobil, çarpmanın ardından kaldırıma çıktı.

İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaldırıma çıkan otomobil, Mehmet Can’a ait iş yerine çarparak durabildi. Çarpışma esnasında kaldırımda yürüyen bir şahıs, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaldırımdaki iki kişi ise hafif şekilde yaralandı. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta ölümden kıl payı kurtuluş İZLE

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil şoförü Bilal Özgün, “Önüme bir araba çıktı. Geçer zannettim bastım ben de minibüse çarpınca direk buraya girdim. O adam da kaçtı gitti. Birinin ezilmekten son anda kurtulduğunu söylediler öyleymiş." dedi.

Sivas'ta bir kişi ölümden kıl payı kurtuldu

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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