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Sivas'ta bir kişi veresiye defterlerindeki borçları kapattı

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, 10 bankala giderek vatandaşların borcunu ödedi. Hayırsever veresiye defterini alıp gitti.

AA |
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Sivas'ta bir kişi veresiye defterlerindeki borçları kapattı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, Yukarı, Kale ve Damlaca Mahallelerindeki 10 bakkala giderek vatandaşların borçlarını ödedi.

Hayırsever borçları kapatarak veresiye defterini alıp gitti.

"5 BİN 300 LİRA ÖDEDİ"

Kale Mahallesi'nde bakkal işleten Aydın Doğan, "Bir hayırsever eşiyle geldi. Defterlerde ne kadar yazılı veresiye varsa onların hepsini birlikte topladık. 5 bin 300 lira ödeyerek veresiye defterini aldı." dedi.

Ayşe Özdemir ise bakkalına gelen bir hayırseverin, yaklaşık 15 kişinin hesabını kapatarak veresiye defterini alıp gittiğini belirtti.

Sivas'ta bir kişi veresiye defterlerindeki borçları kapattı ViDEO

"DEFTERİ ELİNE ALIP 'BUNU KAPATIYORUM' DEDİ"

Yukarı Mahalle'de bakkal işleten Arif Taşdemir de "Öğle saatlerinde bir aile gelerek veresiye defterimizi sordu. Veresiye defterini eline alıp bunu komple kapatıyorum. 'Bu arkadaşların borcu yoktur' dedi, defteri satın alıp gitti." dedi.

Damlaca Mahallesi bakkalı Zehra Şahin ise "Eşi ve çocuğuyla birisi geldi. Herkesin hesabını kapattılar. Bir teyzemiz var, iki çocuğuyla beraber yaşıyor, ona da destek oldular." dedi.

Sivas'ta bir kişi veresiye defterlerindeki borçları kapattı

Sivas'ta bir kişi veresiye defterlerindeki borçları kapattı

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