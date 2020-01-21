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Sivas'ta buz tutan elektrik telleri temizlendi

Gürün ve İmranlı ilçelerinde, şiddetli fırtına ve kar yağışı nedeniyle nakil hatlarında oluşan buz yükü arızalarına karşı ekiplerin buzları temizleme mesaisi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA | 21.01.2020 - 13:27..
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Sivas'ta, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) enerji timleri, elektrik kesintisi ihbarı üzerine Gürün ve İmranlı ilçesi kırsalındaki arızayı tespit etmek için enerji nakil hattı güzergahında inceleme yaptı.

ELEKTRİK TELLERİNDE BUZ KÜTLELERİ OLUŞTU

İncelemelerde, İmranlı ilçesinde 25 metre uzunluğundaki bir enerji nakil hattı direğinde ve Gürün ilçesinde buz tutan elektrik tellerinde buz kütleleri oluştuğunu gördü.

Sivas'ta buz tutan elektrik telleri temizlendi

EKİPLER ZOR ŞARTLAR ALTINDA ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

Gürün ilçesinde buz tutan elektrik tellerini temizleyen ekipler, İmranlı ilçesinde ise buz tutan direğe tırmanarak oluşan arızaları kısa sürede çözüme ulaştırdı. Kopan elektrik telleri üzerindeki buzları da keser ile kırarak temizleyen ekipler, vatandaşların elektriksiz kalmaması için yoğun çaba gösterdi.

Sivas'ta buz tutan elektrik telleri temizlendi

Sivas'ta buz tutan elektrik telleri temizlendi

Sivas'ta buz tutan elektrik telleri temizlendi

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