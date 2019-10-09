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Sivas'ta cephane ele geçirildi

Çeşitli suçlara yönelik düzenlenen operasyonda, birçok mühimmat yakalandı.

İHA | 09.10.2019 - 09:14..
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Şarkışla ilçesinde çeşitli suçlara karışılan kişiler, ekipler tarafından takibe alındı. Ekipler, bu kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Sivas'ta cephane ele geçirildi

BİRÇOK MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Resmi belgede sahtecilik, oto hırsızlığı, nitelikli dolandırıcılık, ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet ve uyuşturucu gibi suçlarına karıştıkları tespit edilen kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, bol miktarda mühimmat, 5 adet çenç otomobil, 2 adet motor bloğu, çenç oto yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3 adet numaratör ele geçirildi.

Sivas'ta cephane ele geçirildi

3 GÖZALTI

Çeşitli suçlamalarla 3 kişi gözaltına alındı. 3 kişiden 2’si çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 1 kişi ise serbest kaldı.

Sivas'ta cephane ele geçirildi

Sivas'ta cephane ele geçirildi

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