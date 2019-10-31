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Sivas'ta çobanların kavgası kanlı bitti

Gürün ilçesinde çobanlar arasında çıkan tartışma kanlı bitti, kavgada 3 kişi yaralandı.

İHA | 31.10.2019 - 01:26..
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Gürün ilçesi Taşlıhöyük köyü kırsalında, dağda sürü otlatan T.K. (23) ve V.D. (45) ile M.D.(35) isimli kardeşler alan anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşadı.

Sivas'ta çobanların kavgası kanlı bitti

 

3 ÇOBAN DA YARALANDI

Tartışma kavgaya dönüşünce her iki taraf da yanlarındaki av tüfeklerini kullandı. Her üç çobanda vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. T.K. Gürün Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken V.D. ve M.D. Sivas’taki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralı çobanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta çobanların kavgası kanlı bitti

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