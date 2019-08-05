Sivas'ta damat gelini babaevinden traktörle aldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir süre önce kıyılan nikahla hayatını Latife Kılıçkaya (40) ile birleştiren Cebrail Kılıçkaya (42), düğün töreni için traktörünü gelin arabası yaparak süsledi.

DİĞER TRAKTÖRLER KONVOYA KATILDI

Gelini, Kale Mahallesi'ndeki evinden traktörle alan damat, arkadaşlarının kullandığı çok sayıda traktörle şehir turu attıktan sonra düğünün yapılacağı salona geldi.

"BÖYLE BİR DÜĞÜN YAPMAK HAYALİMİZDİ"

Pancar üreticiliği yaptığını belirten Kılıçkaya, "Böyle bir düğün yapmak hayalimizdi. Hem ilgi çeker hem de güzel olur diye böyle bir şeye karar verdik. Eşim de sağ olsun beni kırmadı. Çiftçi arkadaşlarım da 10 traktörle konvoyumuza katıldı." diye konuştu.

EŞİNİN İSTEĞİNİ KIRMADI

Latife Kılıçkaya da eşinin isteğini kırmadığını dile getirerek, gelin arabasının çok güzel olduğunu ifade etti.