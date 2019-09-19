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Sivas'ta dere yatağında kamyonet devrildi

Kontrolden çıkan kamyonetin dere yatağına devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İHA | 19.09.2019 - 04:50..
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Sivas-Malatya karayolu Bağırsakdere mevkisinde kaza meydana geldi.

Sezer Kılıç yönetimindeki 61 AC 445 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile kamyonette bulunan Bulut Yılmaz, Emre Çelik, Emrah Kılıç ve İsa Eroğlu yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Bulut Yılmaz ve Emre Çelik, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta dere yatağında kamyonet devrildi VİDEO

Sivas'ta dere yatağında kamyonet devrildi

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