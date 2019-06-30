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Sivas'ta düğün konvoyundaki araç kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Düğün konvoyundaki otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

DHA | 30.06.2019 - 08:46..
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Sivas'tan Erzincan istikametine giden S.Ö. yönetimindeki tır, iddiaya göre düğün konvoyu içerisinde seyir halinde olan ve kavşaktan dönüş yapmak isteyen Berkay Köse (18) yönetimindeki otomobile çarptı.

100 METRE SONRA DURDU

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje çıkarak yan yattı. Tır ise yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta düğün konvoyundaki araç kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kazada otomobildeki Aliye Köse (48) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar sürücü Berkay Köse ile birlikte kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi ise Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından düğün konvoyunda bulunan diğer araçlardan inenler, olay yerine koşup yakınlarının durumunu öğrenmeye çalıştı.

Sivas'ta düğün konvoyundaki araç kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ta düğün konvoyundaki araç kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ta düğün konvoyundaki araç kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ta düğün konvoyundaki araç kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ta düğün konvoyundaki araç kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ta düğün konvoyundaki araç kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ta düğün konvoyundaki araç kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

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