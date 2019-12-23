Sivas'ta ehliyetsiz kaza yapan gencin gözyaşları

Sivas Emek Mahallesi'nde bulunan Gazi Lisesi kavşağında 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü S.T., idaresindeki 70 EU 580 plakalı kamyonet ile O.B. idaresindeki 58 ABL 793 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
BELEDİYENİN SU YÜKLEME NOKTASINA ÇARPTI
Kazanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, Sivas Belediyesi'ne ait su yükleme noktasına çarparak durabildi. Kaza esnasında yükleme noktasında kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kazanın ardından ehliyetsiz sürücü yaşadığı şokun etkisiyle gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşlarına boğulan genci, olay yerine gelen yakınları ve arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Sürücü S.T.’ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan trafik cezası uygulandı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.