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Sivas'ta ehliyetsiz kaza yapan gencin gözyaşları

16 yaşında ehliyetsiz şekilde kaza yapan genç, yaşadığı şokun etkisiyle gözyaşlarına boğuldu.

İHA | 23.12.2019 - 12:07..
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Sivas Emek Mahallesi'nde bulunan Gazi Lisesi kavşağında 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü S.T., idaresindeki 70 EU 580 plakalı kamyonet ile O.B. idaresindeki 58 ABL 793 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

BELEDİYENİN SU YÜKLEME NOKTASINA ÇARPTI

Kazanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, Sivas Belediyesi'ne ait su yükleme noktasına çarparak durabildi. Kaza esnasında yükleme noktasında kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi.

Ehliyetsiz genç karıştığı kazanın ardından gözyaşlarına boğuldu -1

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazanın ardından ehliyetsiz sürücü yaşadığı şokun etkisiyle gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşlarına boğulan genci, olay yerine gelen yakınları ve arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Sürücü S.T.’ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan trafik cezası uygulandı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ehliyetsiz genç karıştığı kazanın ardından gözyaşlarına boğuldu -2

Ehliyetsiz genç karıştığı kazanın ardından gözyaşlarına boğuldu -3

Ehliyetsiz genç karıştığı kazanın ardından gözyaşlarına boğuldu -4

Ehliyetsiz genç karıştığı kazanın ardından gözyaşlarına boğuldu -5

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