1 Irak sınırında cephanelik ele geçirildi Hakkari’nin Derecik ilçesinde yapılan çalışmalarda 200 adet av tüfeği, 26 bin 500 adet fişek ile çok sayıda tabanca ve cep telefonu bulundu.

2 Binali Yıldırım'dan KYK sorusuna esprili yanıt KYK borçlarıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Yıldırım, "Koltuk elden gitti, benim hükümetin bir üyesi olduğumu mu zannediyorsun" dedi.

3 Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da cemevleri ibadethane olacak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da cemevlerinin ibadethane statüsünde sayılması için çalışmalara başlayacaklarını açıkladı.

4 Sivas'ta ehliyetsiz kaza yapan gencin gözyaşları 16 yaşında ehliyetsiz şekilde kaza yapan genç, yaşadığı şokun etkisiyle gözyaşlarına boğuldu.

5 Fırtınanın devirdiği ağaç otomobili hurdaya çevirdi Antalya'da bu sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve fırtına, Serik ilçesinde bazı ağaçların devrilmesine sebep oldu.

6 Kanal İstanbul ÇED Raporu yayınlandı Son günlerde sıkça tartışılan Kanal İstanbul projesinin ÇED Raporu askıya çıktı.