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Sivas'ta elektrik akımı can aldı

Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

DHA | 14.08.2019 - 02:38..
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde akşam saatlerinde hayvancılık yapan Cesur Pınar ineklerini sağmak için evinin yanındaki ahıra girdi.

Pınar'dan bir süre haber alamayan babası Selahattin Pınar, ahıra girdiğinde oğlu Cesur Pınar'ı süt sağma makinesinin yanında hareketsiz halde buldu.

TÜM MÜDALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Pınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Pınar'ın cenazesi Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk incelemede elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Pınar'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta elektrik akımı can aldı

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