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Sivas'ta emekli dede 5 bin lirayı Mehmetçik'e bağışladı

Sivas’ta yaşayan 89 yaşındaki Şükrü Karadağ, emekli maaşından 5 bin lira biriktirdi. Karadağ bu maaşını Mehmetçik'e verdi.

İHA | 20.06.2019 - 16:17..
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Sivas’ın Ulaş ilçesinde yaşayan Şükrü Karadağ, Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünden işçi emeklisi oldu. Şükrü Karadağ'a, bir süredir emekli maaşından artırdığı 5 bin lirasını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağışladı.

EVİNDE ZİYARET

Bu örnek davranışa kayıtsız kalmayan Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Orçun Çelik ve Ulaş Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, Karadağ’ı evinde ziyaret etti.

TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Orçun Çelik, Şükrü Karadağ'a örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

Sivas'ta emekli dede 5 bin lirayı Mehmetçik'e bağışladı

ACİL ŞİFALAR DİLEDİ

Şükrü Karadağ ise, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek “Gönülden bir bağış en iyisi askere yapılan bağıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağış yapmaya karar verdim. Vatanı için canını veren şehit asker ve polislere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum.“ dedi. Konuşmaların ardından Çelik, Şükrü Karadağ'a teşekkür plaketi takdim etti.

Sivas'ta emekli dede 5 bin lirayı Mehmetçik'e bağışladı

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