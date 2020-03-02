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Sivas'taki esnaftan göçmenler için askıda bilet kampanyası

Bir pide fırını işletmecisi sınır kapılarının açılmasının ardından Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenler için askıda bilet kampanyası başlattı.

İHA | 02.03.2020 - 10:36..
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Sivas'ta, Şeyhşamil Mahallesi Hamza Yerlikaya Caddesi üzerinde bulunan pide fırını işletmecisi Oğuz Koçak, sınır kapılarının açılmasının ardından Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlere bir destekte kendisi vermek istedi.

ASKIDA BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI

Oğuz Koçak, göçmenlerin ülkemizden Edirne'de bulunan sınır kapılarına gidebilmeleri için pide fırınında askıda bilet kampanyası başlattı.

Koçak, müşterilerinin de destek verdiği kampanyayı pide fırınında astığı pankart ile duyurdu.

Sivas'taki esnaftan göçmenler için askıda bilet kampanyası

"GİTMEK İSTEYEN GÖÇMENLERE BİLET BİZDEN DEDİK"

Koçak, kampanyayı Suriyeli mültecilere "Gitmek isteyen göçmenlere bilet bizden. Askıda bilet var" pankartı yazarak duyurdu.

Pide fırını işletmecisi Oğuz Koçak, Suriyeli mültecilerin giderken Türkiye’yi karalamamaları gerektiğini belirterek, “Devletimizin verdiği kararın yanında olduğumuzu göstermek için bu kararı aldık. Türkiye’den gitmek isteyen Suriyeli kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Kalanlar baş tacı, gitmek isteyenler gidebilir. Yalnız giderken Türkiyeyi karalamasınlar. Bizim şehidimiz varken, güle oynaya gitmesinler. Biz onları sınır kapısı açıldığında aslında Cilvegözü sınır kapısına gidip orada bizi desteklemelerini isterdik. Bizde bu yazıyı devletimizin verdiği kararın yanında olduğumuzu göstermek için yazdık. Gitmek isteyen göçmenlere bilet bizden dedik. Askıda biletimiz var. Kendi müşterilerimiz bize sponsor oldu. Şuan elimizde para mevcut.” dedi.

Sivas'taki esnaftan göçmenler için askıda bilet kampanyası

Sivas'taki esnaftan göçmenler için askıda bilet kampanyası

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