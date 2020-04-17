Sivas'ta evin teras katına kumar operasyonu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir binanın en üst katında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

5 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Adrese düzenlenen operasyonda M.Ş, Y.E, D.Y, V.K. ve Ş.K'nin bir miktar parayla iki adet yuvarlak masada iskambil kağıtlarıyla kumar oynadığı tespit edildi.

Polislerin geldiğini gören şüpheliler, iskambil kağıtlarını terastan aşağı attı.

21 BİN 875 LİRA PARA CEZASI

Şüphelilere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150'şer lira ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereği 1225'er lira olmak üzere toplam 21 bin 875 lira idari para cezası kesildi.