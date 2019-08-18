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Sivas'ta geleneksel dereden koyun geçirme töreni yapıldı

Sivas’ta koyunlar, parazitlere ve hastalıklara karşı çobanlar tarafından atalarından kalma yöntemlerle yıkandı. Etkinlik çerçevesinde koyun sürülerinin sudan geçişi, renkli görüntülere sahne oldu.

İHA | 18.08.2019 - 11:07..
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Sivas'ın merkeze bağlı Çallı köyünde, yıllardır süregelen gelenekle koyunlar derede yıkandı.

Geleneğin amacı koyunların parazit ve hastalıklara karşı korunması...

RENKLİ GEÇİŞ TÖRENİ

Renkli görüntülerin yaşandığı geçiş anı, cep telefonu kameralarıyla da ölümsüzleştirdi. Etkinliğe katılan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yaz aylarında yaylalarda olan hayvanları dereden geçiren çobanların, bu yöntemle koyunları asalak olan hastalıklardan korumaya çalıştığını ifade etti.

Sivas'ta geleneksel dereden koyun geçirme töreni yapıldı

"250 MİLYONU BESLEYECEK KOYUNUMUZ VAR"

Yüz yıllardır sürdürülen geleneğin devam ettirilmesinde emeği geçen köy halkına teşekkür eden Çetindağ, “Geçmişte koyun yıkama işleminin nasıl yapıldığını burada görmüş olduk. Hem eski adet ve töremizi yerine getirdik hem de koyunculuğun ülkemiz için ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmış olduk. Katılımın ne kadar yoğun olduğunu görüyorsunuz. Bu ülkenin kalkınmasında koyunculuk çok önemli. Biz koyunculuğa önem verdiğimiz sürece bu ülkede 82 milyonu değil, 250 milyonu besleyebilecek kapasitemiz var. Arazilerimiz ve meralarımız var. Çünkü koyunculukta neredeyse 12 ay boyunca araziden faydalanılabiliyor. İnşallah bu etkinliğimiz Türkiye’ye örnek olur. Bizim mesajımız koyunculuğa önem verilmesine dikkat çekmek. Bu da hayvancılığın kalkınmasından geçiyor.” dedi.

Sivas'ta geleneksel dereden koyun geçirme töreni yapıldı

Sivas'ta geleneksel dereden koyun geçirme töreni yapıldı

Sivas'ta geleneksel dereden koyun geçirme töreni yapıldı

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