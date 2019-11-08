Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

ALEVLER TÜM FABRİKAYI SARDI

Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, yangını gören çevredekiler itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın ViDEO

EKİPLER MÜDAHALEDE BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattığı belirtildi. Cuma namazı dolayısıyla fabrikada personel olmayınca yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi.