taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7484
Euro
6.3417
Altın
1463.88
Borsa
103759.05
Gram Altın
271.134
Bitcoin
52014.98

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında çıkan yangın nedeniyle, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA | 08.11.2019 - 13:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

ALEVLER TÜM FABRİKAYI SARDI

Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, yangını gören çevredekiler itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın ViDEO

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın

EKİPLER MÜDAHALEDE BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattığı belirtildi. Cuma namazı dolayısıyla fabrikada personel olmayınca yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç ile Nedim Şener'in canlı yayın tartışması

Bülent Arınç ile Nedim Şener'in canlı yayın tartışması

456
Bülent Arınç 'KHK faciadır' sözünde geri adım attı

Bülent Arınç 'KHK faciadır' sözünde geri adım attı

408
Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

91
Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

110
Bitcoin Safiye yakalandı

Bitcoin Safiye yakalandı

111
Şenol Güneş: Diyarbakır'a Sivas'a gideceğiz

Şenol Güneş: Diyarbakır'a Sivas'a gideceğiz

123
Camiler kiliseye döndü tartışması

Camiler kiliseye döndü tartışması

423
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir