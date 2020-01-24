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Sivas'ta göletin üzerinde yürüyüş

Güzeloğlan baraj göletinin yüzeyi buzla kaplanınca, buru fırsat bilen vatandaşlar yaz aylarında yüzmeye korktukları göletin üzerinde yürüdüler.

İHA | 24.01.2020 - 10:03..
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Sivas’ta kent genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezine uzaklığı 86 kilometre olan Altınyayla ilçesinde hava sıcaklığı geçtiğimiz gece sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldü.

BARAJ ÜZERİNDE YÜRÜYÜŞ

Dondurucu soğuk hava ile birlikte Güzeloğlan köyünde bulunan Güzeloğlan Baraj göletinin yüzeyi kısmen buz tuttu. Köyde yaşayan vatandaşlar gölün donmasını fırsata dönüştürüp, yaz aylarında yüzmeye korktukları baraj göletinin üzerinde yürümenin keyfini çıkarttı. Köyün gençleri donan gölün üzerine taş atarak buzun sağlamlığını test etti.

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Yüzmeye korkuyorlardı üzerinde yürüdüler -3

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Yüzmeye korkuyorlardı üzerinde yürüdüler -5

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