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Sivas'ta halk otobüsü yaşlı adama çarptı

Özel halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam yaralanırken, yaşlı adama çarpan otobüsü şoför ise panik yaşadı.

İHA | 28.06.2019 - 16:36..
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Sivas Belediyesi Özel Halk Otobüsleri ana durağında meydana gelen olayda, özel halk otobüsü şoförü ana durak içerisinde yürüyen M.K.‘ya çarptı.

Otobüs, çarpmanın etkisi ile yere düşen M.K.‘nın ayağının üzerinden geçti.

Yaralanan M.K. olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otobüs şoförü ise kaza nedeniyle panik yaşadı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı

Sivas'ta halk otobüsü yaşlı adama çarptı

Sivas'ta halk otobüsü yaşlı adama çarptı

Sivas'ta halk otobüsü yaşlı adama çarptı

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