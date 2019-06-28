Sivas'ta halk otobüsü yaşlı adama çarptı

Sivas Belediyesi Özel Halk Otobüsleri ana durağında meydana gelen olayda, özel halk otobüsü şoförü ana durak içerisinde yürüyen M.K.‘ya çarptı.

Otobüs, çarpmanın etkisi ile yere düşen M.K.‘nın ayağının üzerinden geçti.

Yaralanan M.K. olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otobüs şoförü ise kaza nedeniyle panik yaşadı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı









