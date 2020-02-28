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Sivas'ta hasta yakınları, güvenlik görevlilerini darbetti

Numune Hastanesi'nde 2 hasta yakını, binada görevli 1'i kadın 3 güvenlik görevlisine tartışma sırasında saldırdı.

DHA | 28.02.2020 - 14:20..
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Sivas'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Numune Hastanesi'ne, yakınlarını getiren A.M.K. ve T.K. ile güvenlik görevlileri arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDILAR

Tartışma sırasında güvenlik görevlisi oldukları öğrenilen Fatih Yıldız, Münire Eker ve İlhan Canlı, hasta yakınları tarafından dövüldü.

Darp raporu alan güvenlik görevlileri, A.M.K. ve T.K.'den şikayetçi oldu. Saldırı anı ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta hasta yakınları, güvenlik görevlilerini darbetti VİDEO

Sivas'ta hasta yakınları, güvenlik görevlilerini darbetti

Sivas'ta hasta yakınları, güvenlik görevlilerini darbetti

Sivas'ta hasta yakınları, güvenlik görevlilerini darbetti

Sivas'ta hasta yakınları, güvenlik görevlilerini darbetti

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