taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.938
Euro
6.5889
Altın
1499.56
Borsa
113329.22
Gram Altın
286.449
Bitcoin
42604.85

Sivas'ta hastaya giden 112 ekibi karda mahsur kaldı

Sivas’ın Gürün ilçesinde hastaya yardıma giden 112 ekipleri, tipi nedeniyle mahsur kalınca imdatlarına Özel İdare ekipleri yetişti.

İHA | 25.12.2019 - 20:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Anadolunun muhtelif bölgelerinde kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

HASTA ALMAYA GİDERKENMAHSUR KALDILAR

Sivas’ın Gürün ilçesine 41 kilometre mesafede bulunan Başören köyünde rahatsızlanan KOAH hastası A.D. 112 ekiplerinden yardım istedi. A.D.’yi hastaneye ulaştırmak için ambulans ile köy istikametine hareket eden 112 ekipleri tipiye yakalanıp mahsur kaldı.

Gürün ilçesi Özel İdaresi ekipleri mahsur kalan sağlık çalışanlarının imdadına yetişti. Yolun açılması ile KOAH hastası alınarak Gürün Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı.

Sivas'ta hastaya giden 112 ekibi karda mahsur kaldı

Sivas'ta hastaya giden 112 ekibi karda mahsur kaldı

Sivas'ta hastaya giden 112 ekibi karda mahsur kaldı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trabzon Belediye Başkanı'nın iş isteyene verdiği cevap

Trabzon Belediye Başkanı'nın iş isteyene verdiği cevap

383
Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul sözlerine açıklık getirdi

Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul sözlerine açıklık getirdi

355
Kanal İstanbul'a itiraz kampanyası başlattılar

Kanal İstanbul'a itiraz kampanyası başlattılar

653
Ahmet Davutoğlu öksürmekten konuşamadı

Ahmet Davutoğlu öksürmekten konuşamadı

262
Volkan Şen'e nafaka şoku

Volkan Şen'e nafaka şoku

143
Didem Soydan: Sultangazi'de büyüdüm

Didem Soydan: Sultangazi'de büyüdüm

71
Erdoğan: Türk askeri izinsiz bir yere girmez

Erdoğan: Türk askeri izinsiz bir yere girmez

156
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir