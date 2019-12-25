Sivas'ta hastaya giden 112 ekibi karda mahsur kaldı

Anadolunun muhtelif bölgelerinde kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

HASTA ALMAYA GİDERKENMAHSUR KALDILAR

Sivas’ın Gürün ilçesine 41 kilometre mesafede bulunan Başören köyünde rahatsızlanan KOAH hastası A.D. 112 ekiplerinden yardım istedi. A.D.’yi hastaneye ulaştırmak için ambulans ile köy istikametine hareket eden 112 ekipleri tipiye yakalanıp mahsur kaldı.

Gürün ilçesi Özel İdaresi ekipleri mahsur kalan sağlık çalışanlarının imdadına yetişti. Yolun açılması ile KOAH hastası alınarak Gürün Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı.